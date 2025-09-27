Кириенко анонсировал выделение миллиарда из бюджета для родительских комитетов

Ранее URA.RU сообщало, что в проекте федерального бюджета России на 2026−2028 годы основное внимание уделено демографической политике. Более 10 трлн рублей направят на поддержку семей: продлят материнский капитал до 2030 года с индексацией, введут ежегодные выплаты с возмещением части НДФЛ для родителей с двумя и более детьми и упростят использование остатка средств капитала. Общие расходы на эти меры за три года превысят 1,8 трлн рублей.