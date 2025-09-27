Лавров сделал предупреждение по поводу воздушного пространства России

В случае попыток сбить какой-либо объект в воздушном пространстве Российской Федерации со стороны внешних сил, эти действия повлекут серьезные последствия для инициаторов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, состоявшейся после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН.