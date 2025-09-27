Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Башкирии снизится на 176 рублей

Министерство строительства и архитектуры Башкирии опубликовало проект приказа, согласно которому средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья для расчета субсидий в четвертом квартале текущего года составит 115 686 рублей. В третьем этот показатель был установлен на уровне 115 862 рублей.
Значение было рассчитано на основе предложений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В случае утверждения приказа, именно по этой стоимости будет рассчитываться жилищная субсидия для льготных категорий граждан в октябре-декабре текущего года.
Право на получение субсидий имеют многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, а также граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Стоит отметить, что в начале 2024 года стоимость квадратного метра для расчета субсидий составляла 104 947 рублей, в третьем квартале — 113 262 рубля, а в четвертом — 116 199 рублей.
