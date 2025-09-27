Лавров анонсировал новый этап консультаций с США

Третий этап консультаций между Россией и Соединенными Штатами по вопросам двусторонних разногласий запланирован на текущую осень. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, состоявшейся после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН.