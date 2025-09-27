В Нижегородской области выбрали лучших водителей автобуса

Итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Человек труда» среди водителей автобусов подвели в Нижегородской области. Соревнования прошли при поддержке национального проекта «Кадры».
В финале приняли участие 39 водителей. Это победители районных этапов и лучшие сотрудники транспортных предприятий. Впервые наряду с традиционными автобусами большого и среднего класса участники демонстрировали навыки управления электробусами.
Конкурс состоял из двух этапов: теоретического экзамена на знание ПДД и практических испытаний. Водители выполняли сложные маневры: параллельную парковку, змейку передним и задним ходом, заезд в узкие «ворота» и точную остановку на линии финиша.
«Конкурсную трассу подготовили, основываясь на заданиях Всероссийского конкурса водительского мастерства. Победители регионального этапа будут представлять Нижегородскую область на федеральных соревнованиях», — рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.
Лучшими водителями общественного транспорта Нижегородской области в номинации «Электробус» были признаны Сергей Иванов (1 место), Наталья Синявина (2 место) и Василий Киреев (3 место), в номинации «Автобус средней вместимости» — Дмитрий Ударов (1 место), Виктор Малов (2 место) и Денис Шабанов (3 место), в номинации «Автобус большой вместимости» — Алексей Бусыгин (1 место), Леонид Складнев (2 место) и Владимир Зайцев (3 место).
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.