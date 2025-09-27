«Какую вы мне показуху устроили»: Лукашенко разнес чиновников за «ужас» на полях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался недоволен состоянием полей в стране. В ходе личной встречи с чиновником и министром сельского хозяйства Юрием Горловым глава республики раскритиковал их работу.
Президент Белоруссии выразил недовольство состоянием хозяйства. Он отметил, что к его визиту все было убрано вдоль дорог, но в глубине территории ситуация оставляет желать лучшего — «страшно смотреть». Лукашенко также заявил, что техника была собрана исключительно для «показухи».
— Какую вы мне показуху устроили. Ну я с вами разберусь! Это ужас! Это то хозяйство, которое я получил 40 лет назад. Вот тут возле дороги вроде кукуруза хорошая растет. А вот туда в медвежий угол съезди, там солому, наверное, граблями ворошили, чтобы ее выдернуть, — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
8 июля в рамках рабочей поездки в Могилевскую область страны Александр Лукашенко призвал граждан быстрее разводить коз и удвоить соответствующие показатели. Белорусский лидер заявил, что при наличии спроса нужно «идти по максимуму» и зарабатывать «живые деньги». По его словам, сейчас работа по этому направлению проходит в состоянии «ни шатко, ни валко».