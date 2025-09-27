Еще одна модельная библиотека открылась в Тульской области

Открытие второй в городе модельной библиотеки состоялось в городе Ефремове Тульской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных учреждений. После ремонта пространство разделили на четыре функциональные зоны: чтения, детскую с играми, многофункциональную для мероприятий и медиазону с оборудованием для кинопоказов.
«Обновленный объект привлечет читателей разных возрастов. Модельная библиотека станет семейным центром укрепления преемственности традиций», — отметила министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.
Фонд библиотеки пополнился более чем тремя тысячами новых книг, включая классическую литературу, издания о семейных ценностях и здоровом образе жизни. Также в здании создана безбарьерная среда для маломобильных посетителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.