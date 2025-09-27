Роспотребнадзор поделился секретами выбора хурмы и ее употребления в пищу

«Главная польза хурмы — в изобилии провитамина А — бета-каротина, мощного антиоксиданта, обладающего иммуностимулирующим действием, защищающего клетки от разрушения и замедляющего процесс старения», — написано в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что в этой ягоде много витаминов группы В, С и Р, в комплексе они оказывают стимулирующие действие на иммунную систему, повышают сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям.
Кроме того, хурма является кладезю микроэлементов. В частности, в ней есть калий, способствующий выведению лишней жидкости из организма; магний, который улучшает усвоение разных полезных веществ и помогает выводить соли натрия. Есть в ней и железо, помогающее при анемии; йод, необходимый для здоровья щитовидной железы. Благодаря наличию клетчатки спелая хурма оказывает стимулирующее действие на перистальтику кишечника, оказывая слабительное действие.
При всем этом в хурме есть танины — дубильные вещества, придающие ей вяжущий вкус. Не следует есть ее много, сочетать высокобелковыми продуктами, например, молочными, мясом, сыром. Также стоит ее есть с осторожностью тем, кто страдает от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистита, панкреатита, сахарного диабета.
При выборе хурму, рекомендуется обратить внимание на ее внешний вид. Она должна быть ярко-оранжевой, упругой, гладкой и блестящей.
Листья должны быть сухими коричневыми, если они зеленые, значит, ягода не зрелая. На хурме не должно быть трещин, помятых бочков, пятен и темных полосок. Мякоть должна быть сочной и мясистой.