Более 1400 жителей Новосибирской области обучатся востребованным профессиям

Обучение по приоритетным специальностям в ходе реализации нацпроекта «Кадры» пройдут 1415 человек в Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Программа охватывает безработных, предпенсионеров, участников специальной военной операции и другие категории граждан. Обучение проводится в ходе федеральных проектов «Образование для рынка труда» и «Активные меры содействия занятости». Подать заявление на участие можно через портал «Работа в России».
Отметим, что, кроме программ переобучения, в регионе реализуются меры поддержки занятости, включая субсидирование найма отдельных категорий граждан, программу «Мобильность 2.0» для привлечения работников из других регионов, оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью и проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.