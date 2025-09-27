Лавров вспомнил, что Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

«Существует такая легенда, что во время первых переговоров, на которых обсуждалась необходимость создания мировой организации, Сталин активно предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Этот город доказал свою способность принимать крупные международные мероприятия, а олимпийская инфраструктура сегодня готова к тому, чтобы разместить всех сотрудников секретариата. Если бы такое решение было принято, спортом в Сочи было бы удобно заниматься всем», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция с его выступлением доступна на официальном сайте МИД РФ.