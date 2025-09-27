Лавров рассказал об интересе Трампа к завершению конфликта на Украине

Срочная новость Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Дональд Трамп действительно проявляет заинтересованность в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.
