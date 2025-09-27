Ричмонд
Дипломаты Украины пришли послушать выступление Лаврова в зале Генассамблеи ООН

В зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова находились два младших дипломата из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство добавляет, что в субботу, 27 сентября, украинские представители пропустили множество выступлений, но пришли, когда на трибуну вышел российский министр. При этом они не устраивали никаких протестов, говорится в материале.

В ходе выступления Лавров заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам и не использует беспилотники или ракеты против стран Евросоюза (ЕС) или Североатлантического альянса (НАТО). Также он заверил, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС. Он отметил, что любая агрессия против России будет встречена решительным отпором.

До этого министр заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя Украину как инструмент. По его словам, Запад уже прямо участвует в этом конфликте. Лавров подчеркнул, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН является «проявлением неоколониальных амбиций», ведущим к росту глобальной нестабильности и умножению региональных конфликтов.

