Мишина и Галлямов вернулись после травмы и зажгли в «Юбилейном»

После мужчин и женщин на лёд вышли ведущие спортивные пары страны, среди них — чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Для Мишиной и Галлямова это стало первым публичным выступлением после тяжёлой травмы партнёра. Фигуристы откатали программу под музыку «Травиаты» и произвели впечатление чистотой элементов.
«Восстановление было безумно тяжёлым. Приходилось делать всё через боль», — отметил Галлямов.
Бойкова и Козловский сохранили прошлогоднюю короткую программу под саундтрек «Убить Билла», но обновили костюмы. На старте Александра допустила падение на прыжке, однако пара уверенно завершила выступление.
«Оставили программу на второй сезон для международной арены», — объяснила Бойкова, добавив, что подготовку к сезону они провели с новым главным тренером Станиславом Морозовым.
На прокатах также выступили молодые спортсмены, включая Веронику Меренкову и Даниля Галимова. Вернулась на лёд и Екатерина Чикмарёва, пропустившая прошлый сезон.
Контрольные прокаты традиционно открывают сезон в фигурном катании и позволяют спортсменам представить новые программы. При этом официально выступления никак не оцениваются.