Власти ликвидировали в Уфе нелегальную торговую точку на бульваре Баландина

В Уфе снесли нелегальный торговый объект на бульваре Баландина.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы продолжают выявлять и демонтировать нестационарные торговые объекты, размещенные в нарушении законодательства. Об этом сообщил глава районной администрации Газизьян Ахмедьянов.

По его словам, в каждом случае перед принудительным сносом предпринимателям направляется предписание с требованием самостоятельно убрать объект в течение десяти дней. Если владелец не выполняет это требование, администрация принимает решение о демонтаже.

Как отметил Ахмедьянов, новые нормативные акты приняты для улучшения городской среды в современных условиях. Примером такой работы стал демонтированный торговый объект на бульваре Баландина.

