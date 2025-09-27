ФК «Ростов» и ФК «Краснодар» сыграли вничью в 10-м туре РПЛ

В Ростове в субботу, 27 сентября, в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги на домашнем поле встретились ФК «Ростов» и ФК «Краснодар». В качестве главного арбитра выступал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.
К моменту выхода на поле «Краснодар» занимал первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 набранных очков в девяти матчах сезона. «Ростов» располагался на 11-м месте в таблице. У желто-синих девять очков на старте текущего сезона РПЛ.
В первом тайме матча между «Ростовом» и «Краснодаром» команды продемонстрировали жесткую борьбу, не обошлось без столкновений и карточек. Но на перерыв соперники ушли без голов.
Второй тайм также выдался напряженным и полным борьбы, но никому из игроков так и не удалось забить гол. Встреча завершилась со счетом 0:0.
