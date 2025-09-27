ФК «Ростов» и ФК «Краснодар» сыграли вничью в 10-м туре РПЛ

К моменту выхода на поле «Краснодар» занимал первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 набранных очков в девяти матчах сезона. «Ростов» располагался на 11-м месте в таблице. У желто-синих девять очков на старте текущего сезона РПЛ.