Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ предложило изменить список болезней, запрещающих заключать контракт

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минобороны России разработало проект нормативного акта, расширяющего перечень заболеваний, имея которые ограниченно годные к военной службе не могут заключить контракт при мобилизации. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Этот проект расширяет количество болезней до 35, вместо прежних 26.

На этот момент проект находится на независимой антикоррупционной экспертизе.

В частности, в документ добавлены пункты о болезнях и исходах травм и ожогов век, глаз. Также добавлены пункты о вестибулярных расстройствах, стойком понижении слуха, болезни, аномалии и повреждения аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Помимо этого, согласно проекту, контракт не смогут заключить граждане с челюстно-лицевыми аномалиями.

Значительно расширены пункты о деформации и дефектах кисти и пальцев, стопы, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей, наличии инородного тела в полости черепа и (или) веществе головного мозга.