МО РФ предложило изменить список болезней, запрещающих заключать контракт

В частности, в документ добавлены пункты о болезнях и исходах травм и ожогов век, глаз. Также добавлены пункты о вестибулярных расстройствах, стойком понижении слуха, болезни, аномалии и повреждения аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Помимо этого, согласно проекту, контракт не смогут заключить граждане с челюстно-лицевыми аномалиями.