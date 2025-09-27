МО РФ предложило изменить список болезней, запрещающих заключать контракт

Этот проект расширяет количество болезней до 35, вместо прежних 26.
На этот момент проект находится на независимой антикоррупционной экспертизе.
В частности, в документ добавлены пункты о болезнях и исходах травм и ожогов век, глаз. Также добавлены пункты о вестибулярных расстройствах, стойком понижении слуха, болезни, аномалии и повреждения аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Помимо этого, согласно проекту, контракт не смогут заключить граждане с челюстно-лицевыми аномалиями.
Значительно расширены пункты о деформации и дефектах кисти и пальцев, стопы, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей, наличии инородного тела в полости черепа и (или) веществе головного мозга.