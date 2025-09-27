Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропал после выходных: исчезнувшего уфимца не могут разыскать всю неделю

В Уфе пять дней назад пропал 47-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Уже пять дней идут поиски пропавшего 47-летнего уфимца Алексея Сушицкого. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с минувшего понедельник, 22 сентября он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 182 сантиметра, у него среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был одет серо-черную футболку с длинным рукавом, зелено-коричневую ветровку и черные полуботинки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.