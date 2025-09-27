Пропал после выходных: исчезнувшего уфимца не могут разыскать всю неделю

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с минувшего понедельник, 22 сентября он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 182 сантиметра, у него среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был одет серо-черную футболку с длинным рукавом, зелено-коричневую ветровку и черные полуботинки.