«ВИА Суперстар!» 27 сентября: что произошло в 4 выпуске и кто покинул шоу

В визитке солистку-крымчанку отправили на авиатренажер Су-27, где она «пролетела» над виртуальными Сочи и Красной поляной. Картинка выглядела эффектно, но к самой песне отношения почти не имела. Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что исполнение было сразу на трех языках. Но, по его мнению, такой прием не спас номер, который получился сонным и слишком ровным.