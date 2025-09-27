Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России

«Первое место среди популярных городских направлений с самой чистой окружающей средой и свежим воздухом получил Геленджик, второе — Евпатория, а третье — Кисловодск», — выяснили аналитики.
По их данным, средний чек за ночевку в Геленджике составит 4783 рублей, в Евпатории −3420 рублей, в Кисловодске — 4452.
Далее в рейтинге следует Севастополь с ценой за суточное размещение в среднем 4022 рубля, Пятигорск — 3472 рубля, Ессентуки — 3092 рубля, Железноводск — 3048 рублей, Петрозаводск — 3827 рублей, Сортавала — 6552 рублей и Кострома, где за ночь отеле попросят в среднем 3623 рубля.
Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре, а крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.