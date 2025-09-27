Страшная трагедия забрала его у родных: в Башкирии похоронят 29-летнего парня

Александр Рудольфович родился в 1996 году в селе Узянбаш. После школы отучился в Магнитогорском политехническом колледже на крановщика. «Срочку» проходил в танковых войсках в Северной Осетии. После армии работал шофером в Белорецком леспромхозе, а после этого в службе безопасности торгового предприятия.