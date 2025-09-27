Страшная трагедия забрала его у родных: в Башкирии похоронят 29-летнего парня

Завтра, 28 сентября, в башкирском городе Белорецке пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Александром Асаповым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Александр Рудольфович родился в 1996 году в селе Узянбаш. После школы отучился в Магнитогорском политехническом колледже на крановщика. «Срочку» проходил в танковых войсках в Северной Осетии. После армии работал шофером в Белорецком леспромхозе, а после этого в службе безопасности торгового предприятия.
В сентябре 2022 года молодого человека вновь призвали в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации. Трижды получал ранения, но раз от раза возвращался на передовую. За время службы был награжден медалями «За отвагу» и «За храбрость II степени». В минувшем марте Александра Асапова не стало.
Родные и близкие вспоминают Александра Рудольфовича как чуткого, добросердечного и щедрого человека.
— Всегда оказывал поддержку своим родным, близким и друзьям. С детства был самостоятельным, занимался домашним хозяйством. Приносим глубокие искренние соболезнования всем родным и близким, — заявили в администрация Белорецкого района.
