Le Monde: Франция связала подбрасывание свиных голов к мечетям с Россией

В августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес РФ. Он попросил ее обнародовать информацию о якобы ударах ВС России по «гражданским» объектам на Украине, о которых она бездоказательно заявила, но она не смогла это сделать.