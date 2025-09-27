Французские власти, не имея конкретных доказательств, рассматривают версию о причастности иностранца, якобы связанного с российскими спецслужбами, к инциденту с девятью свиными головами, найденными у мечетей в Париже. Об этом сообщает газета Le Monde.
Префект полиции Парижа Лоран Нуньес ранее сообщил, что свиные головы были обнаружены возле нескольких мечетей в Париже и его окрестностях, причем на одной из них было написано имя «Макрон».
Полиция подозревает двух иностранных граждан, которые управляли автомобилем с сербскими номерами и использовали хорватские телефоны. По данным прокуратуры, эти лица покинули Францию сразу после инцидента.
Согласно информации от Le Monde, ордер на арест был выдан в отношении одного из подозреваемых, который, как предполагается, находится в Сербии.
Издание также указывает, что версия о вовлеченности российской военной разведки якобы подтверждается разведывательными данными, полученными в рамках международного сотрудничества. Французские следователи также предполагают, что тот же человек мог быть причастен к акциям по забрызгиванию зеленой краской мемориала жертвам Холокоста и трех синагог в Париже.
При этом в самой статье подчеркивается, что «у правосудия нет на данный момент доказательств причастности России», передает РИА Новости.
В августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес РФ. Он попросил ее обнародовать информацию о якобы ударах ВС России по «гражданским» объектам на Украине, о которых она бездоказательно заявила, но она не смогла это сделать.