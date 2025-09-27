Ричмонд
Литва тормозит оформление грузовиков, которые выезжают из Калининградской области — таможня

Машины оформляются медленно и неритмично.

Источник: Клопс.ru

Грузовики, которые выезжают из Калининградской области через МАПП Чернышевское, в Литве оформляются медленно и неритмично. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает Калининградская областная таможня.

Как отметили в ведомстве, все транспортные средства, как прибывающие из Литвы в РФ, так и убывающие из Калининградской области, оформляются сотрудниками таможенного поста МАПП Чернышевское с учетом ритмичности работы литовской стороны.

«Сопредельная сторона на приём из РФ работает медленно и неритмично. А сотрудники ТП МАПП Чернышевское оформляют машины, что называется “с колёс”, не допуская их скопления в пункте пропуска. За последние сутки на въезд в РФ было оформлено 93 грузовых транспортных средства, прибывших из Литовской Республики, на выезд в Литву — 62 грузовика». — подчеркнули в Калининградской областной таможне.