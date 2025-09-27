Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пес: периодически он ободрительно подавал голос

Пресс-конференция главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова после выступления на Генасамблее ООН находилась под охраной собаки породы немецкая овчарка. При этом во время ответов российского министра на вопросы журналистов пес время от времени одобрительно лаял. Об этом рассказала в соцсетях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографию четвероногого охранника.