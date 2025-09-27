Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пес: периодически он ободрительно подавал голос

Пресс-конференция главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова после выступления на Генасамблее ООН находилась под охраной собаки породы немецкая овчарка. При этом во время ответов российского министра на вопросы журналистов пес время от времени одобрительно лаял. Об этом рассказала в соцсетях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографию четвероногого охранника.
«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», — поделилась интересными подробностями Мария Захарова.
Ранее KP.RU писал о заявлении Сергея Лаврова, что Россия не собирается нападать на Европу и НАТО. Во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН глава российского МИД отметил, что НАТО до сих пор игнорирует предложения России договориться о гарантиях безопасности.
Также во время своего выступления Сергей Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Сочи. Министр отметил, что Сочи уже давно доказал свою способность принимать крупные мероприятия.