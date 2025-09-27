Минобороны предложило изменить список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Министерство обороны России разработало проект нормативного акта, который увеличивает список заболеваний, при наличии которых граждане с ограниченной годностью к военной службе не смогут заключить контракт во время мобилизации. Проект был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В новом документе количество заболеваний увеличено с 26 до 35. В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
В документ были добавлены пункты, касающиеся заболеваний и последствий травм и ожогов век и глаз. Также включены пункты о вестибулярных расстройствах, стойком снижении слуха, аномалиях и повреждениях аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Кроме того, согласно проекту, граждане с челюстно-лицевыми аномалиями также не смогут заключить контракт.
Значительно расширены разделы, касающиеся деформаций и дефектов кистей и пальцев, стопы, последствий переломов позвоночника и костей туловища, поражения костей, а также наличия инородных тел в полости черепа и (или) веществе головного мозга, передает ТАСС.
Министерство обороны России такэе подготовило проект приказа, которым предлагается ввести конкретный срок выплаты мобилизованным гражданам после увольнения со службы. Так, документ предусматривает, что средства будут перечисляться до дня фактического освобождения от должности.