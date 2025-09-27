Минобороны предложило изменить список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

В документ были добавлены пункты, касающиеся заболеваний и последствий травм и ожогов век и глаз. Также включены пункты о вестибулярных расстройствах, стойком снижении слуха, аномалиях и повреждениях аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Кроме того, согласно проекту, граждане с челюстно-лицевыми аномалиями также не смогут заключить контракт.