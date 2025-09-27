Кадыров сообщил об уничтожении пикапа ВСУ на харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации автомобиля с личным составом Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.
По его словам, подразделения группы Апти «Охотника» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка отметились новым успехом. На этот раз ударные дроны поразили пикап противника вместе с личным составом.
«Ни пикап, ни личный состав совместной работы наших парней не выдержали. Все это благополучно уничтожено», — подчеркнул глава Чечни в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили тяговые подстанции, применяемые ВСУ для перевозок вооружения.
