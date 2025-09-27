Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сообщил об уничтожении пикапа ВСУ на харьковском направлении

Ударные дроны поразили пикап противника вместе с личным составом.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации автомобиля с личным составом Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.

По его словам, подразделения группы Апти «Охотника» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка отметились новым успехом. На этот раз ударные дроны поразили пикап противника вместе с личным составом.

«Ни пикап, ни личный состав совместной работы наших парней не выдержали. Все это благополучно уничтожено», — подчеркнул глава Чечни в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили тяговые подстанции, применяемые ВСУ для перевозок вооружения.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше