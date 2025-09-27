Ричмонд
Захарова рассказала о собаке, которая охраняла пресс-конференцию Лаврова в ООН

Пресс-конференцию главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова по итогам выступлений в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) охранял пес породы немецкая овчарка. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель, который периодически ободрительно подавал голос, — говорится в Telegram-канале Захаровой.

Во время конференции Лавров отказался переходить на английский язык в ответ на соответствующую просьбу журналиста из Великобритании, напомнив о том, что среди официальных языков ООН есть и русский.

В зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления Сергея Лаврова также находились два младших дипломата с Украины. Украинские представители пропустили множество выступлений, но пришли, когда на трибуну вышел глава МИД РФ. При этом они не устраивали никаких протестов.

В ходе выступления Лавров заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам и не использует беспилотники или ракеты против стран Евросоюза (ЕС) или Североатлантического альянса (НАТО). Также он заверил, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС. Он отметил, что любая агрессия против России будет встречена решительным отпором.

