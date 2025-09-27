В Берлине около 20 тысяч человек вышли на митинги против войны в Газе

В столице Германии в субботу прошла многотысячная акция против боевых действий Израиля в секторе Газа, сообщает портал t-online. По данным СМИ, на улицы Берлина вышли около 20 тысяч человек.
Организаторами протестов выступило объединение примерно 50 организаций и движений, включая «Левую» партию Германии. Участники требовали приостановки поставок немецкого оружия в Израиль, предоставления гуманитарной помощи Газе и введения санкций со стороны Евросоюза.
Кроме того, протестующие скандировали пропалестинские лозунги и несли флаги Палестины.
Сопредседатель «Левой» партии Инес Швердтнер в обращении к участникам акции заявила, что правительство Германии «молчит о геноциде и делает себя соучастником».
Для обеспечения порядка в городе были привлечены около 1,8 тысячи полицейских из разных регионов. Сообщается также, что в ходе акции зафиксированы нарушения законодательства: одно из шествий пришлось прервать, а часть демонстрантов, отказавшихся покинуть улицы, была задержана.
Ранее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН и не стали слушать его выступление.