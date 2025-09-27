Ричмонд
В Берлине около 20 тысяч человек вышли на митинги против войны в Газе

Протестующие скандировали пропалестинские лозунги и несли флаги Палестины.

Источник: Аргументы и факты

В столице Германии в субботу прошла многотысячная акция против боевых действий Израиля в секторе Газа, сообщает портал t-online. По данным СМИ, на улицы Берлина вышли около 20 тысяч человек.

Организаторами протестов выступило объединение примерно 50 организаций и движений, включая «Левую» партию Германии. Участники требовали приостановки поставок немецкого оружия в Израиль, предоставления гуманитарной помощи Газе и введения санкций со стороны Евросоюза.

Кроме того, протестующие скандировали пропалестинские лозунги и несли флаги Палестины.

Сопредседатель «Левой» партии Инес Швердтнер в обращении к участникам акции заявила, что правительство Германии «молчит о геноциде и делает себя соучастником».

Для обеспечения порядка в городе были привлечены около 1,8 тысячи полицейских из разных регионов. Сообщается также, что в ходе акции зафиксированы нарушения законодательства: одно из шествий пришлось прервать, а часть демонстрантов, отказавшихся покинуть улицы, была задержана.

Ранее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН и не стали слушать его выступление.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше