Британский журналист попросил Лаврова говорить по-английски: вот что ответил по-русски российский министр

Сергей Лавров по-русски осадил британского журналиста, который попросил главу МИД РФ говорить по-английски. Это произошло на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Известно, что во время общения российского министра с журналистами сотрудник Sky News обратился к нему с просьбой. Корреспондент попросил главу МИД России ответить на вопрос по-английски. Но Сергей Лавров в ответ напомнил ему об официальных языках ООН, среди которых в том числе есть и русский язык.
«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — ответил глава дипведомства по-русски.
Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала выяснить, почему микрофон Бербок во время выступления на ГА ООН выключился на словах «Российская Федерация».