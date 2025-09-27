Ричмонд
Британский журналист попросил Лаврова говорить по-английски: вот что ответил по-русски российский министр

Лавров по-русски ответил на просьбу журналиста на ГА ООН перейти на английский.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Лавров по-русски осадил британского журналиста, который попросил главу МИД РФ говорить по-английски. Это произошло на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Известно, что во время общения российского министра с журналистами сотрудник Sky News обратился к нему с просьбой. Корреспондент попросил главу МИД России ответить на вопрос по-английски. Но Сергей Лавров в ответ напомнил ему об официальных языках ООН, среди которых в том числе есть и русский язык.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — ответил глава дипведомства по-русски.

Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала выяснить, почему микрофон Бербок во время выступления на ГА ООН выключился на словах «Российская Федерация».

