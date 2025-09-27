Рэпер Xzibit на концерте в Москве залпом выпил бутылку водки

Артист решил устроить такой «перфоманс» прямо на сцене между исполнением своих песен, передает Telegram-канал «Лента дня». Поклонники восприняли такой жест с юмором и восторженными возгласами.
Вечером того же дня Xzibit заявил, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Шоу в Москве пройдет на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2».
Рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».
В июле американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, также прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.