Рэпер Xzibit на концерте в Москве залпом выпил бутылку водки

Рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».