Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Xzibit на концерте в Москве залпом выпил бутылку водки

Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный под псевдонимом Xzibit, во время концерта в Москве в субботу, 27 сентября, залпом выпил целую бутылку водки. Видеоролики с концерта быстро распространились в Сети.

Источник: Reuters

Артист решил устроить такой «перфоманс» прямо на сцене между исполнением своих песен, передает Telegram-канал «Лента дня». Поклонники восприняли такой жест с юмором и восторженными возгласами.

Вечером того же дня Xzibit заявил, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Шоу в Москве пройдет на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2».

Рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».

В июле американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, также прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.