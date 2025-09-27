На Кубе в 78 лет умерла разыскиваемая ФБР крестная рэпера Тупака Шакура

Позже информацию о ее смерти подтвердило министерство иностранных дел Кубы. Страна предоставила политическое убежище Ассате. В США она была осуждена за убийство сотрудника полиции в Нью-Джерси в 1973 году. Во время перестрелки Шакур была ранена. В 1979 году при помощи соратников она бежала из тюрьмы. В 1984 году Ассата Шакур появилась на Кубе. Она стала первой женщиной в списке «самых разыскиваемых лиц» ФБР. За ее поимку обещали миллионы долларов. Сама Шакур на протяжении всей жизни свою вину в убийстве полицейского отрицала.