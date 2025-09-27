В Москве завершился ежегодный мотофестиваль

В городе уже сняты ограничения для движения автотранспорта, которые действовали в связи с проведением мероприятия. С 11:40 мск было временно закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Бережковской набережной, на Бородинском мосту и съездах с него, а также на ряде центральных улиц. Движение восстанавливали по мере прохождения мотоколонны. Также временно был закрыт подъезд к ряду объектов в районе Садового кольца, в том числе к ЦПКиО имени Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, Театру Сатиры.