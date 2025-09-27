31 человек погиб во время давки на митинге политика Виджая в Индии

Немногим ранее в Индии произошел другой ужасающий инцидент. Супружеская пара похитила 14-летнюю девочку и продала ее в рабство. Однако со временем ребенок выбрался. Тогда ее снова поймали и продали уже во второй раз. К счастью, и в этот раз она сбежала. Теперь делом занимается полиция.