31 человек погиб во время давки на митинге политика Виджая в Индии

Во время давки на митинге Виджая пострадали, по меньшей мере, 58 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Индии случилась давка на митинге местного политика Виджая. В результате нее погиб, по меньшей мере, 31 человек. Еще минимум 58 пострадали. Об этом пишет газета Indian Express.

Как отмечает издание, все произошло в городе Карур. Он расположен на юге Индии. Там известный актер и политик Виджай организовал предвыборный митинг, но в какой-то момент все пошло не по плану. Поэтому началась давка. Пострадавшие от нее исчисляются десятками.

На данный момент известно о 31 погибшем и 58 пострадавших. Причем среди последних есть дети. Их состояние не уточняется.

Немногим ранее в Индии произошел другой ужасающий инцидент. Супружеская пара похитила 14-летнюю девочку и продала ее в рабство. Однако со временем ребенок выбрался. Тогда ее снова поймали и продали уже во второй раз. К счастью, и в этот раз она сбежала. Теперь делом занимается полиция.