Telegraph: политика Гэллоуэя задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его жена были задержаны полицией в лондонском аэропорту Гатвик по прибытии из Москвы. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление столичной полиции.
По информации издания, 27 сентября Гэллоуэй и его супруга Путри Гаятри Пертиви прибыли в Великобританию рейсом через Абу-Даби. В аэропорту их задержали сотрудники контртеррористического подразделения, ссылаясь на Закон о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. После допроса пару отпустили без предъявления обвинений.
Уточняется, что полиция не предоставила никаких деталей о причинах задержания. Рабочая партия Великобритании охарактеризовала произошедшее как «политически мотивированное запугивание».
The Daily Telegraph не раскрывает, какие цели преследовал политик во время своего визита в Россию. Напомним, недавно Гэллоуэй раскритиковал генсека НАТО после его слов о России.