Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: политика Гэллоуэя задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

The Daily Telegraph не сообщает о целях визита Гэллоуэя в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его жена были задержаны полицией в лондонском аэропорту Гатвик по прибытии из Москвы. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление столичной полиции.

По информации издания, 27 сентября Гэллоуэй и его супруга Путри Гаятри Пертиви прибыли в Великобританию рейсом через Абу-Даби. В аэропорту их задержали сотрудники контртеррористического подразделения, ссылаясь на Закон о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. После допроса пару отпустили без предъявления обвинений.

Уточняется, что полиция не предоставила никаких деталей о причинах задержания. Рабочая партия Великобритании охарактеризовала произошедшее как «политически мотивированное запугивание».

The Daily Telegraph не раскрывает, какие цели преследовал политик во время своего визита в Россию. Напомним, недавно Гэллоуэй раскритиковал генсека НАТО после его слов о России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше