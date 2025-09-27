Telegraph: политика Гэллоуэя задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

По информации издания, 27 сентября Гэллоуэй и его супруга Путри Гаятри Пертиви прибыли в Великобританию рейсом через Абу-Даби. В аэропорту их задержали сотрудники контртеррористического подразделения, ссылаясь на Закон о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. После допроса пару отпустили без предъявления обвинений.