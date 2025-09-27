Более Br30 тыс. за «мертвые души». На заведующую детсадом одного из райцентров Минской области возбуждено уголовное дело

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на заведующую детским садом возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Сотрудниками БЭП Минщины выявлены хищения, к которым причастна заведующая детсада одного из райцентров области.
Было установлено, что 49-летняя женщина, злоупотребив служебными полномочиями, фиктивно устроила на должности кочегаров двоих знакомых предпринимателей. Получая их зарплату, она похитила свыше Br30 тыс. Деньги тратила на личные нужды.
Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. -0-