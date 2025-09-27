Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-конференцию Лаврова в ООН охраняла собака

Пресс-конференцию главы российского МИД Сергея Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка, который периодически лаял. Об этом рассказал в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель, который периодически ободрительно подавал голос», — написала она.

На прикрепленной фотографии видно, как сбоку от операторов сидит пес и внимательно смотрит на людей.

27 сентября Лавров выступил на юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Свою речь он начал с напоминания об уроках Второй мировой войны, подчеркнув, что, несмотря на них, западные страны вновь и вновь стремятся к разделению мира на «своих» и «чужих».

Возглавляющий российскую делегацию Лавров за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках сессии Генассамблеи ООН провел около 40 встреч.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше