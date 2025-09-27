Пресс-конференцию Лаврова в ООН охраняла собака

27 сентября Лавров выступил на юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Свою речь он начал с напоминания об уроках Второй мировой войны, подчеркнув, что, несмотря на них, западные страны вновь и вновь стремятся к разделению мира на «своих» и «чужих».