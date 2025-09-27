Додон: базу данных граждан Молдавии используют для фальсификации

Власти Молдавии получили доступ к базе данных граждан и стали осуществлять «политические манипуляции», кроме того, речь идёт о «фальсификации процедуры выборов», заявил Игорь Додон.
Он подчеркнул, что его самого «без его ведома зарегистрировали для голосования».
«Госпожа Санду, господин Речан — это как понимать?! Это означает только одно: вы получили доступ к базе данных населения и используете её для политических манипуляций и фальсификации процедуры голосования», — написал лидер оппозиционной Партии социалистов в Telegram.
Додон отметил, что требует объяснений от Центральной избирательной комиссии Молдавии.
«Вы что там мутите?! Кто и на каком основании использовал мой идентификационный номер, чтобы зарегистрировать меня для голосования за границей, при том что я прописан в Кишинёве», — говорится в публикации.
Напомним, парламентские выборы в Молдавии состоятся 28 сентября.
Ранее Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду может спровоцировать вооружённый конфликт в Приднестровье, чтобы сохранить свои позиции у власти.