Дрон или воздушный шар: что произошло над Амстердамом

«Королевская военная полиция Нидерландов, проведя расследование, около 19:00 (20:00 по московскому времени) заявила, что инцидент, вероятно, не был связан с дроном, так как на радарных снимках его не зафиксировали. В настоящее время существует предположение, что это мог быть воздушный шар», — говорится в сообщении телеканала.