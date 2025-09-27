Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон или воздушный шар: что произошло над Амстердамом

NOS: возможной причиной закрытия ВПП в аэропорту Схипхол мог стать воздушный шар.

Источник: Комсомольская правда

Возможной причиной закрытия одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол под Амстердамом стал воздушный шар, а не дрон, как предполагалось изначально. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация NOS, ссылаясь на Королевскую военную полицию Нидерландов.

Уточняется, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол была закрыта на 45 минут в субботу, 27 сентября, из-за предполагаемого дрона. По причине инцидента рейсы перенаправили на соседнюю полосу.

«Королевская военная полиция Нидерландов, проведя расследование, около 19:00 (20:00 по московскому времени) заявила, что инцидент, вероятно, не был связан с дроном, так как на радарных снимках его не зафиксировали. В настоящее время существует предположение, что это мог быть воздушный шар», — говорится в сообщении телеканала.

Подчеркивается, что в этот день, около 12:10 в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели в аэропорту Схипхол предполагаемый дрон на высоте примерно 150 метров.

Накануне SVT сообщило о неизвестных дронах возле военно-морской базы Карлскруна в Швеции. Известно, что над шведской военно-морской базой были замечены неизвестные дроны. Полиция устанавливает связь с аналогичными инцидентами в Дании и Норвегии.