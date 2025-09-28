Ричмонд
Британский журналист описал свой визит в Россию словами «нет опасности, как в Лондоне»

Россия показалась британскому журналисту Джеймсу Делингполу безопаснее, чем Великобритания. Свое восхищение от визита в РФ он описал в статье для журнала Spectator.

Источник: Известия

Обозревателя поразила не только безопасность на улицах российских городов, но также развитая инфраструктура и уровень жизни россиян.

«Россия прекрасна… Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне», — рассказал Делингпол.

Журналист также отметил красоту московского метро, «лучшего в мире».

«Люди сдержанны, но вежливы, задумчивы и зачастую очень культурны, и, судя по суете в многочисленных ресторанах на Арбате и Большой Никитской, состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать», — добавил обозреватель.

Ранее сербский футболист Страхиня Эракович признался в любви к Санкт-Петербургу. Спортсмен также отметил, что изучал русский язык в школе, но не преуспел в этом, и его знания улучшились благодаря жизни в России.