Трамп и Эрдоган обсудили совместные шаги по Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Вашингтоне и обсудили «возможные совместные шаги», касающиеся урегулирования конфликта на Украине, проинформировал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта», — сказал он.
Комментарий прозвучал на пресс-конференции, которая состоялась в субботу в Нью-Йорке. Встреча Трампа и Эрдогана была проведена в четверг.
Ранее Трамп заявил, что Эрдоган способен повлиять на прекращение украинского конфликта. Кроме того, президент Соединённых Штатов отметил, что Эрдоган «очень нейтрален».
