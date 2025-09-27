Ричмонд
«Нива? Почему она окрашена как корова?»

Американский рэпер Xzibit — о «Тачке на прокачку» и концертах в России.

Источник: Известия

Lil Pump в пятницу 25 сентября презентовал в Москве совместную песню с российской артисткой Margo. На следующий день на сцене «ЦСКА Арены» выступил Джейсон Деруло. А в субботу эстафету принял Xzibit — легенда хип-хопа и звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку». Он приехал в столицу России, чтобы принять участие в фестивале «Уличный драйв» и в декабре вновь вернется в рамках мирового тура, посвященного выходу первого за 12 лет альбома Kingmaker. О планах раскачать публику и «снести здание», а также о совместной песне с красноярской этно-группой и о том, как из Нивы сделать Монстр-трак — он рассказал в интервью «Известиям».

«Я бы ни за что не поехал в Сибирь на мотоцикле!».

— Вы не впервые в России. Есть ли места в Москве, которые вам особенно нравятся?

— Мне нравится ходить в местные рестораны и в гости к моим друзьям. У меня много друзей в Москве. Мы хорошо проводим время, и это всегда здорово. И обычно я делаю здесь концерт или шоу. Так что я люблю приезжать в Москву.

— В Москве сейчас заканчивается мотосезон, потому что погода меняется и через несколько дней будет совсем холодно. Но давайте представим, если бы вы могли отправиться на мотоцикле в любую точку России, куда бы вы отправились?

— Я не знаю! Видимо туда, куда обычно отправляются люди на мотоциклах в России (Смеется)!

— Как насчет Сибири?

— Сибирь? Я бы ни за что не поехал в Сибирь на мотоцикле! Я знаю, что там чертовски холодно!

— Но мы знаем, что в прошлом году вы выпустили совместный трек с сибирской этно-группой — Otyken из Красноярска.

— Да, да, да! Интернет — это сумасшедшее место, понимаете? Я услышал их музыку и просто оставил комментарий на их странице. Мы начали разговаривать, и тогда я подумал: «Эй, мне действительно нравится эта песня». И это было что-то вроде: «Могу я сделать ремикс?» Они сказали: «Да!», — вот как это произошло.

— Многим в России вы известны как ведущий культового шоу «Тачка на прокачку». Хочется спросить, а знаете ли вы русские марки машин?

— Да, я сегодня видел некоторые.

— И что вы об этом думаете?

— Они ездят так же, как и все остальные машины (Смеется)! Это здорово, да.

— Ну, например, говорит ли вам о чем-то слово Нива?

— Нива?

— Я покажу. Это старая машина, ей лет 50. Что бы вы хотели в ней изменить?

— Хм, а почему она окрашена как корова?

— Хороший вопрос. Что, выглядит так ужасно?

— Нет, нет, нет, но, послушай, знаешь, я бы хотел посмотреть, что есть в наличии, что касается аксессуаров. Понимаешь, о чем я говорю? Например, она бы хорошо смотрелась в приподнятом виде с какими-нибудь широкими шинами, как Монстр-трак.

«Возможность заниматься музыкой — благословение и привилегия».

— И это будет бык, а не корова! А что касается ваших работ в кино, могли бы вы сняться в российском фильме и о чем бы была эта история, если да?

— Сейчас я сосредоточил всю свою энергию на музыке, и я, действительно, взволнован — в этом году вышел мой студийный альбом Kingmaker, и сейчас я гастролирую в его поддержку. Поэтому мне пришлось отложить все в сторону. Но со временем, когда я вернусь к актерской карьере, я бы хотел сняться в международном фильме или сериале. Это было бы потрясающе!

Актерское мастерство для меня отличается от музыки. Она для меня естественна. А над актерским мастерством мне нужно работать, практиковаться делать разные вещи. То есть нужно как следует сосредотачиваться именно на этом.

— Хорошо, и мы знаем, что в декабре состоятся ваши концерты в России. Почему вы решили выступить здесь и что готовите для публики?

— Вы спросили, зачем я еду в Россию? Потому что им нравится эта чертова музыка! Я не знаю. Я собираюсь устроить по-настоящему крутое шоу. Я люблю музыку. Я по-прежнему люблю ее! Мне по-прежнему нравится создавать что-то, что привлекает людей и в чем они находят что-то актуальное. Знаете, как я уже говорил, я возвращаюсь в декабре с полным составом группы. Мы хотим по-настоящему произвести впечатление и дать аудитории то, чего они никогда раньше от нас не получали. Для меня это очень волнительно!

Я занимаюсь этим с 1996 года. Иметь возможность в 2025 году и после него по-прежнему заниматься музыкой, выступать и записывать песни — это благословение и привилегия. Так что мне действительно нравится это делать, и я вернусь в декабре, чтобы выступить в Москве и в Санкт-Петербурге. Концерты на арене, полный состав группы — мы собираемся снести здание!

Справка «Известий».

Московский концерт пройдет 3 декабря в VK Stadium, петербургский — 4 декабря в клубе А2.

