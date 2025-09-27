«Нива? Почему она окрашена как корова?»

Lil Pump в пятницу 25 сентября презентовал в Москве совместную песню с российской артисткой Margo. На следующий день на сцене «ЦСКА Арены» выступил Джейсон Деруло. А в субботу эстафету принял Xzibit — легенда хип-хопа и звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку». Он приехал в столицу России, чтобы принять участие в фестивале «Уличный драйв» и в декабре вновь вернется в рамках мирового тура, посвященного выходу первого за 12 лет альбома Kingmaker. О планах раскачать публику и «снести здание», а также о совместной песне с красноярской этно-группой и о том, как из Нивы сделать Монстр-трак — он рассказал в интервью «Известиям».