Орбан потребовал от Зеленского прекратить преследовать Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими беспилотниками, которые нарушили границу Украины, призвал его отстать от Будапешта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского об инциденте с якобы венгерскими беспилотниками, которые нарушили границу Украины, призвал его отстать от Будапешта.

— Венгрия является членом Североатлантического альянса и Европейского союза. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать! — написал он в социальной сети Х.

26 сентября глава Украины заявил, что воздушное пространство страны нарушили венгерские БПЛА, которые, по предварительным данным, могли вести разведку насчет промышленного потенциала в приграничных районах. По факту произошедшего готовится доклад.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства республики венгерскими дронами сказал, что Владимир Зеленский сошел с ума.

Ранее Виктор Орбан говорил, что открытые угрозы украинского лидера в адрес Венгрии не останутся без последствий. Глава Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в Евросоюз.

