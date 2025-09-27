Помимо безопасности, британский обозреватель также отметил развитую инфраструктуру, в частности работу московского метро, и высокий, по его мнению, уровень культуры людей. В своей публикации он также упомянул заявление представителя дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусановой, сделанное на сессии Совета ООН по правам человека. Она указала на ухудшение ситуации с правами человека и усиление дискриминации в западных странах, включая русофобию.