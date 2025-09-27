Ричмонд
Обозреватель Spectator сравнил безопасность в РФ и Британии

В России безопасность на улицах выше, чем в Великобритании. Российские города превосходят Лондон по чистоте и отсутствию уличной преступности. Об этом заявил британский журналист Джеймс Делингпол.

Москва стала примером безопасного мегаполиса для европейских столиц.

«Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне. Общественный транспорт работает, есть крытые рынки, где продают вкуснейшие органические продукты, а состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать», — пишет Делингпол на сайте издания Spectator.

Помимо безопасности, британский обозреватель также отметил развитую инфраструктуру, в частности работу московского метро, и высокий, по его мнению, уровень культуры людей. В своей публикации он также упомянул заявление представителя дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусановой, сделанное на сессии Совета ООН по правам человека. Она указала на ухудшение ситуации с правами человека и усиление дискриминации в западных странах, включая русофобию.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин отметил снижение уровня преступности в России. По его словам, стало меньше уличных преступлений и рецидивов, повысилась раскрываемость убийств, разбоев и краж. При этом он подчеркнул важность защиты молодежи от криминального влияния и призвал усилить меры безопасности в городах.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
