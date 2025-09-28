Что можно и нельзя делать в день Никиты Репореза 28 сентября на Гусятник

Православная церковь 28 сентября вспоминает святого Никиту Готфского. В народе принято праздновать день Никиты Репореза. В названный день выкапывали репу, готовили из нее различные блюда. Вместе с тем есть еще одно название — Никита Гусятника.
Что нельзя делать 28 сентября.
Не следует проводить день у открытых водоемов. Кроме того, нельзя совершать незапланированные покупки. Предки верили, что это может привести к финансовым трудностям. Запрещено проводить день в одиночестве.
Что можно делать 28 сентября.
По традиции, 28 сентября принято переезжать на новое место жительства. День подходит и для того, чтобы сменить работу.
Согласно приметам, большое число муравейником в лесу предупреждает о холодной зиме. В том случае, если 28 сентября идет дождь, то весна окажется поздней.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделю с 29 сентября по 5 октября: «Прохладная, но стабильная погода».
