Что можно и нельзя делать в день Никиты Репореза 28 сентября на Гусятник

Узнали, что можно и нельзя делать 28 сентября, когда отмечают день Никиты Репореза.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 сентября вспоминает святого Никиту Готфского. В народе принято праздновать день Никиты Репореза. В названный день выкапывали репу, готовили из нее различные блюда. Вместе с тем есть еще одно название — Никита Гусятника.

Что нельзя делать 28 сентября.

Не следует проводить день у открытых водоемов. Кроме того, нельзя совершать незапланированные покупки. Предки верили, что это может привести к финансовым трудностям. Запрещено проводить день в одиночестве.

Что можно делать 28 сентября.

По традиции, 28 сентября принято переезжать на новое место жительства. День подходит и для того, чтобы сменить работу.

Согласно приметам, большое число муравейником в лесу предупреждает о холодной зиме. В том случае, если 28 сентября идет дождь, то весна окажется поздней.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделю с 29 сентября по 5 октября: «Прохладная, но стабильная погода».

Кстати, мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.

