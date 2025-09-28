В Румынию приедут 2,4 тысячи французских военных для участия в учениях НАТО

В Румынию до 30 сентября прибудут 2,4 тысячи французских военнослужащих для участия в учениях НАТО «Dacian Fall 2025» («Дакийская осень — 2025»), которые пройдут на территории Румынии и Болгарии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
Известно, что французские военные, не входящие в боевую группу НАТО в Чинку, начнут прибывать в страну с сегодняшнего дня через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке.
По данным Минобороны страны, «учения пройдут с 20 октября по 13 ноября на учебных полигонах в городах Чинку, Смырдан, Капу-Мидия, Бабадаг, Богат, Алба-Юлия, Хану-Конаки, Джармата и Кырцишоара».
В «Dacian Fall 2025» в общей сложности примут участие 5 тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц боевой техники из Бельгии, Болгарии, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Франции.
В мае этого года избранный президент Румынии Никушор Дан заявил о готовности страны увеличить военные расходы для выполнения обязательств перед НАТО, несмотря на рекордный дефицит государственного бюджета.