День тульского пряника и День глупых вопросов: какие праздники отмечают в России и мире 28 сентября

28 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День тульского пряника, День глупых вопросов и День рассматривания мелочей.
День тульского пряника.
День тульского пряника отмечается в Туле с 2000-х годов по решению местных властей. В середине или конце сентября в России традиционно начинаются осенние ярмарки, поэтому и дата этого праздника была выбрана 28 сентября. Цель Дня тульского пряника — популяризация уникального гастрономического бренда Тулы.
День глупых вопросов.
День глупых вопросов придумали в США для детей, чтобы дать им понять, что не нужно бояться задавать вопросы, даже если они кому-то могут показаться глупыми и несерьезными. Поэтому 28 сентября можно смело спрашивать что-то нелепое и смешное.
День рассматривания мелочей.
В День рассматривания мелочей можно пойти в парк, сесть на скамейку и наслаждаться природой, прислушиваясь к пению птиц и шелесту листвы. Можно также пойти в музей, на выставку или в галерею, тщательно рассматривая все детали на картинах и других экспонатах.