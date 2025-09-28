Ричмонд
День тульского пряника и День глупых вопросов: какие праздники отмечают в России и мире 28 сентября

День тульского пряника.

День тульского пряника отмечается в Туле с 2000-х годов по решению местных властей. В середине или конце сентября в России традиционно начинаются осенние ярмарки, поэтому и дата этого праздника была выбрана 28 сентября. Цель Дня тульского пряника — популяризация уникального гастрономического бренда Тулы.

День глупых вопросов.

День глупых вопросов придумали в США для детей, чтобы дать им понять, что не нужно бояться задавать вопросы, даже если они кому-то могут показаться глупыми и несерьезными. Поэтому 28 сентября можно смело спрашивать что-то нелепое и смешное.

День рассматривания мелочей.

В День рассматривания мелочей можно пойти в парк, сесть на скамейку и наслаждаться природой, прислушиваясь к пению птиц и шелесту листвы. Можно также пойти в музей, на выставку или в галерею, тщательно рассматривая все детали на картинах и других экспонатах.