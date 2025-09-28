Народный календарь. Почему на Арину, 1 октября, нужно собирать шиповник

1 октября совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Целительница». Также православные в этот день чтут память святой Ариадны.
В народе эта дата получила название Арина Шиповница, так как 1 октября на Руси начинали собирать шиповник. Важно собрать его именно до первых заморозков, так как потом его полезные свойства уйдут. Считается, что самый полезный шиповник тот, что собран на Арину.
Славяне использовали это растение не только в пище, но и готовили из него особый полезный напиток. Также из него делали кисели и варенья, а позже — мармелад и джем. Кроме того, в этот день заготавливали капусту на зиму.
Приметы погоды:
Если листья на березе не опали, то снег выпадет поздно.
Журавли на юг летят — на Покров (14 октября) будет мороз.
Птиц не видно — раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.
Бурьяны высокими выросли — зима будет снежной.
Какая погода на Арину, таким и 1 апреля будет.
Домашняя мебель и утварь трещат — скоро дождь пойдет.
Именины отмечают: Михаил, Софья, Борис, Ариадна, Алексей, Аркадий, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Константин.