Суд 17 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры к владельцам порта в Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края 17 октября 2025 года приступит к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ о признании ничтожными сделок по продаже долей в ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел. По данным суда, активы компаний и имущество всех ответчиков, в том числе физических и юридических лиц, уже арестованы.