Календарь на 28 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник приурочен к годовщине подписания распоряжения Сталина «Об организации работ по производству урана» в 1942 году. Документом предписывалось возобновить в СССР работы по изучению атомной энергии. Исследования в области ядерной физики велись в Советском Союзе еще до начала Великой Отечественной войны, но были остановлены начавшимися боевыми действиями. Сталин принял решение об их возобновлении, узнав, что США и Германия работают над созданием ядерного оружия. В связи с этим в 1945 году был создан особый орган управления работами по урану, состоявший из высших чиновников и ученых-физиков. Куратором советской ядерной программы был назначен Лаврентий Берия, научным руководителем — академик Игорь Курчатов.