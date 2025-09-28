Древнейшим из искусств для нас является кино: универсальный творческий комплект

Однако овладения профессиональным жаргоном недостаточно — необходимо быть понятным не только для коллег, но и для широких народных масс, что несколько сложнее: «Твоя задача — донести свою историю до максимального числа зрителей, а они живут по законам нашего мира, и ты вынужден проецировать неведомое в понятные им образы. Этого ждут от тебя продюсеры и инвесторы, ведь кино — коллективное и одновременно массовое искусство, которым невозможно заниматься в одиночку, и это значит, что тебе предстоит иметь дело с жесткими реалиями киноиндустрии». Читая эти инструкции, порой хочется вздохнуть, как юный герой фильма «Курьер», выслушавший наставления мудрого профессора о том, по каким законам придется жить в обществе: «Какую мрачную картину вы нарисовали…» Но отчаянным и амбициозным молодым людям, у которых нет шансов жениться на продюсерской дочке и которые готовы до кровавых мозолей колотиться в крепостные ворота кинобизнеса, учебник Нугманова предлагает немало интересных упражнений, развивающих кинематографическое мышление и как минимум обогащающих эрудицию. «Драматикон» не только проводит читателя по всем этапам (так и хочется написать «кругам ада») создания киносценария (например, с помощью подробного параллельного анализа таких разных кинопроизведений, как «Матрица» и «Китайский квартал»), но и посвящает в разные тонкости кинопроизводства, как психологические, так и юридические.