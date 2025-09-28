Ричмонд
Кириенко анонсировал масштабную финансовую поддержку родительских инициатив

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о масштабной финансовой поддержке родительских инициатив. По его словам, в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ, запущенного Обществом «Знание» и Министерством просвещения, будет сформирован единый воспитательный комплекс, объединяющий усилия родительского сообщества и системы образования. Соответствующее заявление политик сделал, выступая на центральной площадке марафона «Знание. Первые» в Москве.

Источник: Life.ru

Кириенко заявил, что в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина в федеральном бюджете на следующий год и последующие годы будет заложено по миллиарду рублей на поддержку проектов родительских комитетов по всей стране.

Кроме того, он анонсировал первый Всероссийский съезд родительских комитетов, который состоится в ноябре в Москве. На мероприятии планируется обсудить дальнейшее развитие Конкурса инициатив, а также определить наиболее яркие проекты за первый год.

В 2024 году по поручению президента РФ был создан Всероссийский родительский комитет при Минпросвещения, объединивший усилия родителей, образовательных организаций и общественных институтов. В состав комитета вошли педагоги, советники директоров школ по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» и активные родители из всех регионов России.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

